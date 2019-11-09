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Posted 9 ноября 2019, 06:02

Published 9 ноября 2019, 06:02

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Чиновника осудили под Ростовом за гибель деревьев на 3,7 млн руб

9 ноября 2019, 06:02
В Ростовской области вынесли приговор главе управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Донецка за гибель деревьев, сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка показала, что госслужащий длительное время не принимал мер по содержанию зеленых насаждений. Работа должна была проводиться в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

«Из-за халатности погибли кустарники, газон и другие зеленые насаждения на проспекте Ленина. Размер ущерба бюджету превысил 3,7 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

После этого завели уголовное дело, но через некоторое время прекратили по просьбе фигуранта. Ему назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

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