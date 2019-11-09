Чиновника осудили под Ростовом за гибель деревьев на 3,7 млн руб

Posted 9 ноября 2019, 06:02
Published 9 ноября 2019, 06:02
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Проверка показала, что госслужащий длительное время не принимал мер по содержанию зеленых насаждений. Работа должна была проводиться в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.
«Из-за халатности погибли кустарники, газон и другие зеленые насаждения на проспекте Ленина. Размер ущерба бюджету превысил 3,7 миллиона рублей», — сказано в сообщении.
После этого завели уголовное дело, но через некоторое время прекратили по просьбе фигуранта. Ему назначили судебный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
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