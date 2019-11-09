rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября 2019, 10:47

Published 9 ноября 2019, 10:47

Modified 1 октября, 14:22

Updated 1 октября, 14:22

В Ростовской области направят 3,4 млрд руб на покупку коммунальной техники на газе

9 ноября 2019, 10:47
В Ростовской области на закупку коммунальной техники, работающей на газовом топливе, в ближайшие пять лет из регионального бюджета планируется направить 3,4 миллиарда рублей, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона принял участие в совещании под руководством председателя совета директоров компании «Газпром» Виктора Зубкова, полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

В настоящее время в области эксплуатируется порядка 16 тысяч единиц аграрной техники, однако газомоторное топливо пока используют на 4,4%, а в жилищно-коммунальной сфере этот процент еще ниже.

Василий Голубев отметил, что в регионе рассматривается возможность в сфере АПК частично возмещать затраты на покупку такой техники либо её переоборудования для работы на газе. А для закупки коммунальной техники, работающей на экологичном газовом топливе, будет направлено 3,4 миллиарда рублей до 2025 года.

В Ростовской области работают 30 сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию транспорта на природном газе, действует 11 газозаправочных станций, а к 2022 году их число будет увеличено до 39. «К строительству объектов газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области уже привлечено 10 частных инвесторов, которые заявили о планах по строительству в ближайшее время 13 объектов», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось что на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Ростовской области были выделены бюджетные ассигнования в размере 760 миллионов рублей.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика