В Ростовской области направят 3,4 млрд руб на покупку коммунальной техники на газе

В Ростовской области работают 30 сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию транспорта на природном газе, действует 11 газозаправочных станций, а к 2022 году их число будет увеличено до 39. «К строительству объектов газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области уже привлечено 10 частных инвесторов, которые заявили о планах по строительству в ближайшее время 13 объектов», — сказано в сообщении.