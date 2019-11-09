В Ростовской области направят 3,4 млрд руб на покупку коммунальной техники на газе

Posted 9 ноября 2019, 10:47
Published 9 ноября 2019, 10:47
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Глава региона принял участие в совещании под руководством председателя совета директоров компании «Газпром» Виктора Зубкова, полпреда президента России в Южном федеральном округе Владимира Устинова и министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
В настоящее время в области эксплуатируется порядка 16 тысяч единиц аграрной техники, однако газомоторное топливо пока используют на 4,4%, а в жилищно-коммунальной сфере этот процент еще ниже.
Василий Голубев отметил, что в регионе рассматривается возможность в сфере АПК частично возмещать затраты на покупку такой техники либо её переоборудования для работы на газе. А для закупки коммунальной техники, работающей на экологичном газовом топливе, будет направлено 3,4 миллиарда рублей до 2025 года.
В Ростовской области работают 30 сервисных центров по переоборудованию и обслуживанию транспорта на природном газе, действует 11 газозаправочных станций, а к 2022 году их число будет увеличено до 39. «К строительству объектов газозаправочной инфраструктуры в Ростовской области уже привлечено 10 частных инвесторов, которые заявили о планах по строительству в ближайшее время 13 объектов», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось что на реализацию мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Ростовской области были выделены бюджетные ассигнования в размере 760 миллионов рублей.
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