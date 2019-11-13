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Posted 13 ноября 2019, 12:50

Published 13 ноября 2019, 12:50

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

ФК «Ростов» проведет товарищеский матч с «Краснодаром»

13 ноября 2019, 12:50
Футбольный клуб «Ростов» в рамках товарищеского матча проведет игру с «Краснодаром», сообщается на сайте команды.

Игра состоится на основном стадионе «Краснодара». Команды сыграют 17 ноября в 16.00.

«Для фанатов „Ростова“ предусмотрен гостевой сектор, вход будет бесплатным. Получить билеты можно будет за час до начала игры», — сказано в сообщении.

До этого команды встречались в рамках чемпионата России. Тогда ростовчане упустили победу, они вели всю игру со счетом 2:0. Однако уже в добавленное время пропустили два мяча.

Ранее СМИ писали, что зимой «Ростов» могут покинуть несколько игроков из-за финансовых проблем.

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