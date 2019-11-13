«Милиционер и герой»: что известно о задержанном главе ГУФСИН Ростовской области

Posted 13 ноября 2019, 11:25
Published 13 ноября 2019, 11:25
Modified 1 октября, 15:03
Updated 1 октября, 15:03
Являясь начальником Новолакского районного отдела внутренних дел Республики Дагестан, Даххаев в конце лета 1999 года организовал и обеспечил освобождение 20 бойцов Липецкого ОМОНа из бандитского окружения.
Указом президента России от 25 октября 1999 года Даххаева наградили орденом «Мужества». Кроме того, арестованный начальник донского УФСИН имеет многочисленные ведомственные медали и награды МВД, Минюста и службы исполнения наказания.
Родился Даххаев в 1962 году в селении Новокули Новолакского района Республики Дагестан, карьеру начал в родной республике в должности рядового милиционера. В 2005 году дослужился до поста начальника УФСИН России по Республике Дагестан.
В среду Даххаева задержали по подозрению в разглашении государственной тайны и в коррупции, вместе с ним задержали и заместителей. Стало известно, что главу УФСИН по Ростовской области давно разрабатывала ФСБ РФ.
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