Первые трамваи из Москвы прибыли в Новочеркасск

Автовазы с первыми тремя вагонами ночевали на въезде в город на площадке бывшей ГАИ, ездить с таким крупным грузом в темное время суток при плохой видимости запрещено. Всего в город везли пять трамваев, но два из них из-за тумана и наступившей темноты остановили в 50 километрах от Новочеркасска.