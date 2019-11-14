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Posted 14 ноября 2019, 09:30

Published 14 ноября 2019, 09:30

Modified 1 октября, 14:50

Updated 1 октября, 14:50

Более 117 млрд рублей потратили в Ростовской области на госпрограммы

14 ноября 2019, 09:30
В Ростовской области с начала текущего года на реализацию госпрограмм было потрачено 117,6 миллиарда рублей, рассказали в правительстве региона.

За этот период доходы региона составили 127,6 миллиарда рублей, расходы — 123 миллиарда. Объем собственных средств увеличился на 2,2 миллиарда рублей. Рост составил 2,2% за год.

Отмечается, что сумма безвозмездных поступлений превысила 26 миллиарда рублей. На реализацию государственных программ потратили 95,5% всех расходов областного бюджета.

На финансирование жилищно-коммунального хозяйства выделили 4,4 миллиарда рублей. Ранее появилась информация, что в бюджет Ростовской области поступило 6,1 миллиарда рублей от алкоголя.

#Экономика#Новости
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