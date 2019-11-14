Развитию водного туризма в Ростовской области мешает обмеление рек

Posted 14 ноября 2019, 11:38
Published 14 ноября 2019, 11:38
Modified 1 октября, 15:24
Updated 1 октября, 15:24
Кроме того, развитию направления мешает и неразвитость инфраструктуры. В настоящее время в регионе на реке Дон действуют 29 объектов причальной инфраструктуры, из которых 11 являются частными. Туристические услуги по реке предлагают шесть компаний, четыре из них местные, еще две из Москвы и Санкт-Петербурга.
Как заявил на заседании морского совета при правительстве области глава региона Василий Голубев, необходимо создавать новую инфраструктуру и развивать туристические направления по воде. Для этого требуется больше причалов, обустроенных стоянок, мест для размещения туристов.
По итогам заседания губернатор поручил региональному минтрансу подготовить предложения по развитию инфраструктуры на территории прибрежных муниципалитетов.
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