Развитию водного туризма в Ростовской области мешает обмеление рек

Кроме того, развитию направления мешает и неразвитость инфраструктуры. В настоящее время в регионе на реке Дон действуют 29 объектов причальной инфраструктуры, из которых 11 являются частными. Туристические услуги по реке предлагают шесть компаний, четыре из них местные, еще две из Москвы и Санкт-Петербурга.