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Posted 14 ноября 2019, 14:22

Published 14 ноября 2019, 14:22

Modified 1 октября, 13:36

Updated 1 октября, 13:36

Ростовский «Тавр» не смог обжаловать штраф за антибиотики в сосисках

14 ноября 2019, 14:22
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр», которое пыталось обжаловать крупный штраф, следует из сообщения на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что Арбитражный суд Ростовской области привлек предприятие к административной ответственности по требованию регионального Россельхознадзора. В пробах партии сосисок «Губернские», которая была предназначена для отправки в Абхазию, обнаружили содержание антибиотиков амфениколов «Левомицетина (хлорамфеникола)» и «Флорфеникола». Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны.

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

«Ростовский колбасный завод — Тавр» входит в «Группу Агроком» Ивана Саввиди, предприятие специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль ООО «РКЗ-Тавр» упала в 2,5 раза в 2018 году. Она составила 145,7 миллиона рублей.

#Экономика#Новости
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