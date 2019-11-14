Ростовский «Тавр» не смог обжаловать штраф за антибиотики в сосисках

Напомним, что Арбитражный суд Ростовской области привлек предприятие к административной ответственности по требованию регионального Россельхознадзора. В пробах партии сосисок «Губернские», которая была предназначена для отправки в Абхазию, обнаружили содержание антибиотиков амфениколов «Левомицетина (хлорамфеникола)» и «Флорфеникола». Объем груза для экспорт составил почти 4,3 тонны.