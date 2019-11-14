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Posted 14 ноября 2019, 08:53

Published 14 ноября 2019, 08:53

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Школу закрыли на карантин в Ростове из-за вспышки пневмонии

14 ноября 2019, 08:53
В Советском районе Ростова-на-Дону из-за вспышки вирусной пневмонии закрыли на карантин школу № 86, сообщил источник в учебном учреждении.

Как пишет портал 161.ru, случаи заболевания выявили и среди учеников школы № 87 в том же районе, но в ней занятия продолжаются, кроме одного из классов, тоже ушедшего на карантин.

Школа № 86 не будет работать до 19 ноября, в учебном учреждении проверили всех детей, несколько человек попали в больницу.

Вирусная пневмония передается воздушно-капельным путем, при этом ношение маски не помогает избежать заражения. Такая форма пневмонии встречается редко, чаще всего ею болеют дети младшего школьного возраста и пожилые люди.

Ранее вспышку чумы зарегистрировали в украинской армии рядом с границей с Ростовской областью.

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