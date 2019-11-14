Заключенный в Ростове организовал угон каршерингового авто из Платова

Posted 14 ноября 2019, 08:24
Published 14 ноября 2019, 08:24
Modified 1 октября, 15:14
Updated 1 октября, 15:14
По версии следствия, в начале 2019 года 28-летний фигурант уголовного дела, находясь в местах лишения свободы, вступил в преступный сговор с двумя 20-летними жителями Ростова. Целью сговора был угон каршерингового автомобиля из Платова.
Реализуя преступный план, парни взяли на прокат автомобиль Hyundai Solaris, не намереваясь возвращать его обратно. Кроме того, они передали арендованный автомобиль другому лицу для продажи.
Отмечается, что в отношении всех троих молодых людей возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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