Рейдеры в Ростове: как неофициально отнимают бизнес у крупных предпринимателей

«Хочу лишь отметить, что "черное" рейдерство практически всегда сопряжено с коррупцией и вовлечением должностных лиц для достижения целей захвата предприятия, в связи с чем очень часто в отношении жертв рейдерского захвата возбуждают уголовные дела. Это существенно осложняет выявление "рейдерских" уголовных дел в общей массе экономических преступлений. В ходе своей работы я дважды столкнулся с "черным" рейдерством. Один из случаев как раз и был связан с возбуждением в отношении предпринимателя уголовного дела по инициативе его компаньонов с целью исключения его из состава участников общества. Работать было по описанным выше причинам очень сложно, но определенных успехов добиться все же удалось», - отметил Батманов.