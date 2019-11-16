Рейдеры в Ростове: как неофициально отнимают бизнес у крупных предпринимателей

RostovGazeta эксперты рассказали об официальных и неофициальных методах работы рейдеров в Ростовской области.
Недружный парк
Аттракционы в парке «Дружба» существуют уже 20 лет, со дня основания сквера. Строили парк развлечений Владимир Гарамов и его племянник Александр Худовердян, в дело было вложено много денег. Гарамову досталось 25% акций, а Худовердяну - 75%. Вскоре Худовердян арендовал у ООО "Мир" весь парк с аттракционами.
Два года назад тот, у кого меньшая часть акций, решил отнять у племянника весь бизнес. Для этого были привлечены, как утверждает пострадавший, правоохранители, судебные приставы и так далее. Сначала мошенники «нарисовали» долг на совладельца парка в размере 5 миллионов рублей, затем обратились в суд с требованием вернуть деньги. Пока шли суды, парк не работал и только нес убытки.
«Спустя два года только нам удалось доказать, что это было мошенничество в чистом виде. Только, когда мы обратились к вышестоящему руководству СК - в Москву, и состоялись экспертизы, которые доказали, что долг - фиктивный. Нам предъявили воздух - 5 миллионов - якобы они перевозили аттракцион и за это нам надо выплатить деньги. А на самом деле аттракционы 20 лет не покидали парк. Сейчас в отношении приставов возбуждено уголовное дело. Есть постановление, чтобы они [рейдеры] освободили территорию парка до конца года», - рассказывает представитель ООО "Мир".
За это время мошенники умудрились даже выставить на торги земли парка. Но торги были признаны несостоявшимся.
«Нас услышали за пределами города Ростова. Те люди, которые совершили преступление - понесут наказание. Все суды, которые они выигрывали - отменены. Целый состав преступления был совершен, есть записи, доказательства. Люди [сотрудники СК РФ] «обалдели», что на основании фиктивного долга можно прийти и забрать бизнес», - говорит сотрудник ООО "Мир".
По словам Худовердяна, сейчас Гарамов объявлен в розыск и скрывается в Америке. Пока главного фигуранта по уголовному делу не опросят, долг в размере 5 миллионов рублей будет висеть на его племяннике. Таков закон в РФ. И в течение двух лет другие мошенники пытались отнять аттракционы вместе с территорией. На данный момент Худовердян подсчитал, что ущерб за последние два года составили более 20 миллионов рублей.
«Мошенники продолжают «бомбить» аттракционы, чтобы мы не смогли вернуться к своей работе даже после официального разрешения и еще много лет восстанавливал все», - рассказали в ООО "Мир".
Этот аттракцион удалось вернуть законным способом. К полноценной работе парк вернется в начале 2020 года.
Калмыков и пропавшие 2 млрд рублей
Одно дело - парк аттракционов «отжать» у племянника и совсем другое - из банка украсть два миллиарда рублей. Но и такое в Ростове возможно.
В 2017 году под стражу был заключен основатель коммерческого банка «Кредит Банк» Михаил Колмыков. Его заподозрили в хищении двух миллиардов рублей. В постановлении о возбуждении уголовного дела говорилось, что за несколько дней до своего увольнения Калмыков заключил кредитные договора с рядом лиц (и с самим собой) и вывел из кассы банка 28 млн рублей.
Но на сегодняшний день Колмыков на свободе. Выяснилось, что руководство «Кредит Банка» и было замешано, скорее всего, в хищении миллиардов. А Михаила просто хотели подставить.
Еще в сентябре 2016 года Калмыков выявил серьезные нарушения в московском филиале банка, к которым якобы были причастны акционеры банка, и вынес выговор руководителю филиала Алле Кабановой. Это и стало поводом для того, чтобы не просто «изгнать» Калмыкова, а посадить его и обвинить в пропаже крупной суммы.
Вытащить из СИЗО Калмыкова спустя 11 месяцев смогла его жена. Если бы не она, вряд ли Михаил был бы на свободе.
«Был рейдерский захват. Кассу в банке сняли незаконно за один день. Хозяева «Кредит Банка», если говорить кратко, прислали «комиссию» к нам из Москвы. Муж их не пускал их, так как не было доверенности на это. Эти мошенники вызвали бандитов, мы держали «оборону» в течение недели! Они сервер взламывали, чтобы обворовать кассу. Приезжали полицейские и ничего не делали, говорили, что это корпоративный конфликт», - говорит жена Михаила Елена Колмыкова.
Целью владельцев «Кредит Банка» было «запечь» в тюрьму Калмыкова и обворовать банк. Что и было сделано.
«Пока муж был 11 месяцев в СИЗО, два миллиарда исчезло. Следствие идет до сих пор в Москве. Семь человек арестовано, выданные технические кредиты разбираются. Куда ушли два миллиарда - скорее всего заграницу. Мужа отпустили и полностью его признали невиновным. Оправдали. А оправдание в нашей стране очень редко выдают», - рассказывает Колмыкова.
Супруга Михаила обращалась к уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России Борису Титову, писали письма о возможных хищениях в банке прямо Владимиру Путину. В какой-то момент цепочка замкнулась и письма дошли до председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной.
«Только после наших бесконечных жалоб и писем пришла комиссия в «Кредит Банк» и в течение трех месяцев забрали у лицензию. Появились доказательства, что мой муж невиновен», - говорит Колмыкова.
Сейчас Михаил Колмыков судится за незаконный арест, оценивая 11 месяцев, которые он провел в СИЗО, в один миллион рублей.
Легенды о «Покровском»
Сельскохозяйственный концерн «Покровский» широко известный «рейдер» в Краснодарском крае и теперь уже в Ростовской области. Сейчас «Покровский» пытается захватить успешное предприятие СЗАО «СКВО», которое считается одним из лучших агропредприятий страны.
После смерти руководителя «СКВО» Владимира Касьяненко, как рассказали журналистам члены его семьи, к предприятию проявляли интерес именно люди из «Покровского». Для захвата предприятия на этот раз используются семейные конфликты, неурядицы между партнерами и тяжелое финансовое положение. Дочери и полноправной владелице предприятия Анне Касьяненко «темные» личности предлагали срочно продать бизнес, угрожали, обещали посадить. Женщина полагает, что эти люди именно из «Покровского» концерна, который прославился «пожиранием» мелких и средних сельхозпредприятий в Краснодарское крае.
По суду наследниками Касьяненко были признаны трое: его супруга Елена, дочь Анна и приемный сын от первого брака Денис. Но именно Анна единогласно была выбрана руководителем. А когда начались запугивания, Анна решила переписать на брата Дениса все наследство. Однако позже Денис подал иск в суд о признании его отказа от наследства недействительным. Суд восстановил его в правах, тогда Анна сделала то же самое. Наследников, включая супругу Владимира Михайловича, снова стало трое. Семья Касьяненко не сомневается, что Денис может находиться под давлением людей из «Покровского». Запугивания продолжаются, недавно на могиле Владимира Касьяненко появились таблички его жены и дочери Анны.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза заявляет, что в настоящий момент мало бывает заявлений о рейдерских захватах в регионе.
«Когда предприниматели обращаются - начинаем разбираться, оказывается, что это не рейдерский захват. Как в 90-х было много, такого, конечно же, сейчас нет. Многие рейдеры обществом воспринимаются, как инвесторы, а вообще общество должно отторгать таких людей. Их действия граничат с нарушениями. Не нарушая закон, они привлекают правоохранителей, черных рейдеров и делают свои дела», - говорит Дереза.
Концерн «Покровский» ведет достаточно агрессивную политику в отношении сельхозпроизводителей Краснодарского края, говорит Олег Дереза.
«Единственный конфликт в Ростовской области у «Покровского» возник с сельхозпредприятия «СКВО». Там официально «Покровский» не существует. Там двое групп наследников и претендующих на наследство. Я должен оперировать фактами. По информации, которая у меня есть - дело доследуется. В спор были втянуты правоохранительные органы, спор наследственный», - говорит Дереза.
Недавно представители «Покровского» также были замечены в предсмертной записке, которую оставила экс-жена Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя. Она решила выпить таблетки, покончить с собой и оставила письмо, в котором обвиняла Ечкалова, Хачатурова и Коровайко в давлении. По словам адвоката Стришней Мурада Мусаева, Сергей Ечкалов активно участвует в качестве «режиссера» по делу о вымогательстве Стришней, Генрих Хачатуров — является юристом «Покровского» и в деле Стришней — представитель потерпевшего господина Исюка, а Андрей Коровайко — совладелец этого самого концерна. Они, по словам адвоката Стришней, требуют у нее около 90 миллионов рублей, чтобы закрыть дело о вымогательстве с ее стороны.
"Чтобы вновь отправить в СИЗО Стришнюю, представители "Покровского" прибегли к своим любимым методам. Они позвонили свидетелю по делу от имени Натальи и поставили похоронную музыку. Представив это дело так, будто Стришняя угрожает свидетелю. Вспоминается дело "СКВО", когда на могиле экс-директора предприятия появились фотографии их родственников", - говорит Мусаев.
То есть, сначала некий бизнесмен из Краснодара заявил о том, что Стришняя вымогала у него 70 миллионов рублей, женщину заключили под стражу и вели следствие. А когда ее отпустили под домашний арест (Наталья страдает онкозаболеванием), ей стали угрожать, что она может вернуться в СИЗО, если не отдаст 90 миллионов рублей. Если же Стришняя согласится отдать эту сумму - уголовное дело в отношении нее закроют, говорит Мусаев.
«Стришняя обращалась к нам с заявлением. Материалы дела находятся в Краснодарском крае, я не могу сказать, кто прав, кто виноват. Это тоже не классический рейдерский захват. Это уголовное преследование. Классический захват - в пятницу владелец уходит домой, в выходные «черные нотариусы» объезжают его акционеров, скупают контрольный пакет акций. В понедельник владелец приходит на работу и говорят, что они контролируют завод. Они практически за деньги завода и покупают акции», - говорит Дереза.
Классическая схема рейдерского захвата предприятий в Ростове - «КПД», «Ростов бумага». Собственники этих компаний сейчас уже не имеют отношения к этим делам, так как предприятия перепродавались «третьим рукам».
«Неоклассической» схемой рейдерского захвата также можно считать крупнейшее предприятие Вадима Ванеева в Ростовской области «Евродон». Талантливый предприниматель был втянут акционерные схемы, набрал кредиты и не смог удержать бизнес.
«У Ванеева был крупный долг, «ВЭБ» перехватил управление. Да, Ванеев совершал ошибки, но с ним не совсем честно обходились. Госденьги он получал, и чем все закончилось? Закончилась индейка и утиное мясо в Ростовской области. Они [ВЭБ] вменяли долг Ванееву 20 миллиардов, пытались продать бизнес за 10 миллиардов, а в реальности появился лишь один инвестор, готовый купить предприятие за 4 миллиарда рублей. И чего государство добилось в реальности? Кто понес убытки?», - поделился мнением один из бывших ТОП-менеджеров «Евродона».
«Черный» рейдер
К адвокату Ростовской областная коллегии адвокатов "Советник" Станиславу Батманову часто обращаются пострадавшие от «черных» риелторов и рейдеров.
«Сложно оценить ситуацию с рейдерскими захватами в регионе по причине того, что рейдерство - весьма обширная деятельность, которая может сводиться к незаконному получению контроля над предприятием, к понуждению участников общества к совершению определенных действий или принятию решения путем искусственного создания трудностей в работе организации и так далее. Как ни странно, не все рейдерские методы прямо подпадают под статьи Уголовного закона», - комментирует Батманов.
К примеру, рейдером может считаться лицо, которое "изводит" предприятие постоянными судебными заседаниями, в ходе которых применяются обеспечительные меры. Кредитор, который умышленно тормозит процедуру банкротства, с целью вынудить других кредиторов выкупить его права требования за значительную сумму и даже посторонний человек, который систематически пишет жалобы в различные контролирующие органы, в результате чего предприятие оказывается в состоянии перманентной проверки со стороны государства.
«При этом подобные действия могут осуществляться рейдерами с целью получения доли в предприятии. Описанные деяния едва ли возможно отнести к преступным, тем не менее, они являются разновидностью рейдерства. Поэтому статистику рейдерства в рамках региона оценить достаточно сложно. В РОКА "Советник" достаточно часто обращаются клиенты с перечисленными проблемами. Если же мы говорим о так называемом "черном" рейдерстве, которое прямо направлено на незаконный захват предприятия запрещенными законом методами, то тут также существует множество вариантов для квалификации действий преступников в зависимости от избранных ими средств: вымогательство (163 УК РФ), мошенничество (159 УК РФ), угроза убийством (119 УК РФ), фальсификация доказательств (303 УК РФ)», - говорит адвокат.
Кроме того, есть специальные составы преступлений: насильственное принуждение владельца организации к заключению сделки по отчуждению имущества (179 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг (186 УК РФ). Список вариаций для квалификации действий рейдером можно продолжать достаточно долго.
«Хочу лишь отметить, что "черное" рейдерство практически всегда сопряжено с коррупцией и вовлечением должностных лиц для достижения целей захвата предприятия, в связи с чем очень часто в отношении жертв рейдерского захвата возбуждают уголовные дела. Это существенно осложняет выявление "рейдерских" уголовных дел в общей массе экономических преступлений. В ходе своей работы я дважды столкнулся с "черным" рейдерством. Один из случаев как раз и был связан с возбуждением в отношении предпринимателя уголовного дела по инициативе его компаньонов с целью исключения его из состава участников общества. Работать было по описанным выше причинам очень сложно, но определенных успехов добиться все же удалось», - отметил Батманов.