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Posted 16 ноября 2019, 07:27

Published 16 ноября 2019, 07:27

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Стройкомпанию оштрафовали на 1,8 млн за срыв ремонта школы в Ростове

16 ноября 2019, 07:27
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности строительную компанию за нарушения при ремонте здания школы, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Советского района проверила работу компании, которая занимается ремонтом школы № 37. Работы затрагивают кровлю здания.

Весь ремонт должен был завершиться к началу учебного года. Однако к этому времени работы завершились менее чем на 50%.

«Компания нарушила условия контракта, по данным фактам завели дела об административных правонарушениях. Виновников оштрафовали на сумму более 1,8 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

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