В Comedy Club высмеяли ростовскую модель Марию Лиман

Posted 16 ноября 2019, 05:46
Published 16 ноября 2019, 05:46
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
Павел Воля показал фотографии пресс-секретарей в других регионах, на снимках были мужчины в костюмах. Потом он открыл фото фото Лиман, которая стояла в лифчике и трусах.
После этого в зале начали все смеяться. Ведущий рассказал, что хотел найти биографию Лиман в Интернете, но ничего не обнаружил.
Воля добавил, что если вбить в поисковике имя девушки, то будут одни откровенные фото. Также он прошелся по ее Instagram и высмеял фото.
Ведущий рассказал, что пресс-секретарь должен быть грамотным и показал один из постов Лиман. В нем были ошибки и мат.
Официального подтверждения, что Лиман станет пресс-секретарем не было. Об этом говорила она сама.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]