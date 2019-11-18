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Posted 18 ноября 2019, 08:33

Published 18 ноября 2019, 08:33

Modified 1 октября, 15:19

Updated 1 октября, 15:19

Бешеного волка подстрелили охотники на территории села в Ростовской области

18 ноября 2019, 08:33
В Ростовской области у подстреленного в Песчанокопском районе волка выявили бешенство, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

Двух волков добыли в рамках плановых мероприятий по регулированию численности диких плотоядных животных, хищников подстрелили охотники на территории Жуковского сельского поселения.

Пробы отправили в Ростовскую областную ветеринарную лабораторию, специалисты которой и нашли бешенство у одного из убитых животных.

В связи с выявлением заболевания в Песчанокопском районе прививают всех восприимчивых к бешенству домашних животных и раскладывают приманки с вакциной для диких. Всего с начала года в Песчанокопском районе разложили почти 38 тысяч приманок от бешенства, из-за выявленного случая заболевания ветеринары добавили еще 4,8 тысячи доз.

Это четвертый случай заболевания бешенством в Ростовской области с начала 2019 года.

#Общество#Новости
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