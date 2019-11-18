Бешеного волка подстрелили охотники на территории села в Ростовской области

В связи с выявлением заболевания в Песчанокопском районе прививают всех восприимчивых к бешенству домашних животных и раскладывают приманки с вакциной для диких. Всего с начала года в Песчанокопском районе разложили почти 38 тысяч приманок от бешенства, из-за выявленного случая заболевания ветеринары добавили еще 4,8 тысячи доз.