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Posted 18 ноября 2019, 11:17

Published 18 ноября 2019, 11:17

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Полиция разыскивает грабителей ювелирного магазина из ЦУМа Ростова

18 ноября 2019, 11:17
Сюжет
Эксклюзив
Полиция Ростовской области разыскивает подозреваемых, совершивших ограбление ювелирного магазина в субботу вечером, сообщил RostovGazeta представитель пресс-службы ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в одном из ювелирных отделов Ростовского ЦУМа 17 ноября. Двое мужчин украли планшет с украшениями и скрылись с места. Злоумышленники воспользовались тем, что продавец отошла на некоторое время, и размонтировали витрину. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, лица грабителей известны. Очевидцы сообщают, что одного из грабителей зовут Азамат.

«В полицию поступало заявление. Ведется розыск подозреваемых», — отметили в ведомстве.

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