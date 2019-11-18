Полиция разыскивает грабителей ювелирного магазина из ЦУМа Ростова

Инцидент произошел в одном из ювелирных отделов Ростовского ЦУМа 17 ноября. Двое мужчин украли планшет с украшениями и скрылись с места. Злоумышленники воспользовались тем, что продавец отошла на некоторое время, и размонтировали витрину. Все происходящее попало на камеры видеонаблюдения, лица грабителей известны. Очевидцы сообщают, что одного из грабителей зовут Азамат.