rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно о взятках в одном из лицеев Ростова

18 ноября 2019, 08:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
взятка лицей школа
Директор ростовского лицея № * принимает старшеклассников по прописке только за вознаграждение, рассказал корреспонденту RostovGazeta бывший сотрудник учреждения.

«Директор берет в 10-11 класс детей, относящихся к школе по прописке, за 60 тысяч рублей. Оценки тоже можно купить, красный аттестат стоит порядка 100 тысяч рублей», — сообщил источник. Кроме того, как утверждает собеседник, учителя платили руководителю за экскурсии. «За поездку ты был обязан принести директору тысячу за каждого ребенка. В противном случае тебя просто не пускали», — отметил бывший сотрудник. По его словам, доплачивали директору и на праздники: если учитель не поздравлял руководителя с днем рождения, то у подчиненного резко падала зарплата. «Директор зарабатывала в месяц около 105 тысяч рублей. При этом три раза в год ездила отдыхать в различные страны мира», — заключил источник.

Ранее в Шахтах бывшему директору вечерней школы и его заместителю выписали штраф в 1,4 миллиона рублей за выдачу аттестата о среднем образовании за 20 тысяч. Ученица не получила его законным путем, потому что находилась не в городе.

В администрации города рассказали, что в случае поборов родителям стоит обращаться в правоохранительные органы. Так, за полгода 2019-м поступило 19 жалоб. По всем обращениям провели проверки, в результате которых договоры расторгли с руководителями четырех образовательных учреждений.

Материалы по теме
В Шахтах осудили экс-главу школы и ее зама за взятку от ученицыПреподаватель медицинского вуза в Ростове попалась на взяткахПолицейский из отдела по борьбе с коррупцией в Ростове попался на взятке
#Новости#Эксклюзив#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28