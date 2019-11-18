Стало известно о взятках в одном из лицеев Ростова

«Директор берет в 10-11 класс детей, относящихся к школе по прописке, за 60 тысяч рублей. Оценки тоже можно купить, красный аттестат стоит порядка 100 тысяч рублей», — сообщил источник. Кроме того, как утверждает собеседник, учителя платили руководителю за экскурсии. «За поездку ты был обязан принести директору тысячу за каждого ребенка. В противном случае тебя просто не пускали», — отметил бывший сотрудник. По его словам, доплачивали директору и на праздники: если учитель не поздравлял руководителя с днем рождения, то у подчиненного резко падала зарплата. «Директор зарабатывала в месяц около 105 тысяч рублей. При этом три раза в год ездила отдыхать в различные страны мира», — заключил источник.