Стало известно о взятках в одном из лицеев Ростова

«Директор берет в 10-11 класс детей, относящихся к школе по прописке, за 60 тысяч рублей. Оценки тоже можно купить, красный аттестат стоит порядка 100 тысяч рублей», — сообщил источник. Кроме того, как утверждает собеседник, учителя платили руководителю за экскурсии. «За поездку ты был обязан принести директору тысячу за каждого ребенка. В противном случае тебя просто не пускали», — отметил бывший сотрудник. По его словам, доплачивали директору и на праздники: если учитель не поздравлял руководителя с днем рождения, то у подчиненного резко падала зарплата. «Директор зарабатывала в месяц около 105 тысяч рублей. При этом три раза в год ездила отдыхать в различные страны мира», — заключил источник.
Ранее в Шахтах бывшему директору вечерней школы и его заместителю выписали штраф в 1,4 миллиона рублей за выдачу аттестата о среднем образовании за 20 тысяч. Ученица не получила его законным путем, потому что находилась не в городе.
В администрации города рассказали, что в случае поборов родителям стоит обращаться в правоохранительные органы. Так, за полгода 2019-м поступило 19 жалоб. По всем обращениям провели проверки, в результате которых договоры расторгли с руководителями четырех образовательных учреждений.