rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября 2019, 15:04

Published 19 ноября 2019, 15:04

Modified 1 октября, 14:16

Updated 1 октября, 14:16

Ростовская область обеспечила пятую часть объема товарной рыбы в России

19 ноября 2019, 15:04
За девять месяцев 2019 года оборот организаций рыбохозяйственного комплекса Ростовской области превысил 3,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении Ростовстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года оборот таких предприятий в регионе вырос на 10,2%.

С начала года в Ростовской области произвели порядка 5 тысяч тонн товарной рыбы и добыли более тысячи тонн живой пресноводной рыбы. В итоге среди 58 рыбопроизводящих субъектов России Ростовская область заняла второе место, и обеспечила 20% общероссийского объема товарной рыбы.

Кроме того, за январь-сентябрь текущего года Ростовская область экспортировала рыбы и рыбных продуктов на общую сумму 25,4 миллиона долларов США, что на 22,7% больше чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в реке Северский Донец в Ростовской области обнаружили новый вид рыбы.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика