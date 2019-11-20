Как оформить займ без проблем? Памятка для заемщиков от Роспотребнадзора

На своей странице служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека указала 7 пунктов, которыми стоит руководствоваться клиентам микрофинансовых организаций при оформлении потребительских займов. Рекомендации были составлены для помощи граждан в повышении их финансовой грамотности. Рассмотрим их подробнее.
Взвесить все “за” и “против”
Перед оформлением займа на карту убедитесь, что в конечном итоге сможете его погасить. Сложите размер своего дохода и сумму расходов и сравните его с размером кредитного обязательства, учитывая, конечно, размер процентной ставки. Если сумма займа будет свыше пятидесяти процентов от суммы прибыли — от идеи оформления денежного обязательства лучше отказаться, чтобы не попасть в долговую яму. К тому же, сейчас множество кредитных организаций проверяют финансовую нагрузку заемщика и могут отказать в выдаче денег в долг. Заметим, что такие записи также попадают в кредитную историю и могут с легкостью испортить ее состояние.
Проверять легальность работы кредитора, к которому обращаетесь
Перед тем, как оформить кредитное обязательство, обратите внимание на легальность работы кредитора, а именно — имеет ли он регистрационный номер и соответствующие документы для работы. Это возможно осуществить с помощью сайта Центрального банка России. Если же МФО нет в реестре — пользоваться ее услугами не следует, чтобы не попасть в «руки» кредитным мошенникам. Информация на ресурсе обновляется постоянно, поэтому за ее актуальность волноваться не стоит.
Обратить внимание на поведение кредитора
Даже в случае, если МФО состоит в реестре микрофинансовых организаций, бдительность не будет лишней, поэтому стоит также обратить внимание на поведение кредитора. При общении с заемщиком он не должен быть навязчивым, а также не должен как-либо давить или настойчиво уговаривать клиента подписать договор займа.
Стоит отметить, что сегодня есть возможность оформлять займы онлайн, не выходя из дома, например, с помощью сайта-агрегатора loando.ru. Это более удобно не только в плане экономии времени, но и потому, что заемщик может спокойно и самостоятельно ознакомиться с предложениями МФО, и без спешки прочитать договор кредитного обязательства. Кстати, согласно законодательству, для этого у заемщика есть 5 дней.
Надежда только на свои силы
Не стоит оформлять кредитное обязательство в МФО, если вы не сможете погасить его вовремя. При этом также не следует надеяться на помощь родственников или друзей, а также на возможность оформить дополнительный займ онлайн для погашения долга. У родственников и друзей точно также может не оказаться денежных средств, а кредитная организация может с легкостью отказать, что достаточно часто и случается в ситуации с имеющимися у заемщика открытыми просрочками.
Внимательно читать договор займа, чтобы вовремя отказаться от дополнительных услуг
Нередко заемщики мало обращают внимание на договор займа или не читают его вообще. Такое поведение является ошибочным. Читать документ стоит внимательно, обращая внимание на детали и, особенно, информацию написанную мелким шрифтом. Там нередко указывается информация о дополнительных оплатах, например, за страхование, юридические или консультационные услуги, которые стоят весьма недешево.
Залоговое имущество
Несмотря на то, что не так давно вышли нововведения для МФО, которые запрещают выдачу займов под залог недвижимости, а именно — жилья, многие компании предлагают оформление займов под залог авто и ПТС. Роспотребнадзор предупреждает, что и в этом случае стоит быть внимательным — оценивать свои силы, чтобы в конечном итоге не остаться без средства перемещения или другого имущества.
Подписывать договор только после его прочтения
Без прочтения договора займа не соглашайтесь на получение каких-либо денежных средств. Также обратите внимание, что в документе не должно быть кем-либо кроме вас указано, что «заемщик согласен с условиями кредитования». Также стоит помнить, что электронная подпись имеет такой же юридический вес, как и рукописная. Поэтому, подписывая таким способом договор, вы будете точно также обязаны исполнить его условия. Советуем всегда осознанно подходить к оформлению займов, и обращаться только в надежные микрофинансовые организации. Повышайте свою финансовую грамотность, а также не идите на риск — небрежное отношения к своим финансам может привести к тяжелым последствиям в виде общения с коллекторами или судебным разбирательствам.