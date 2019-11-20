Как оформить займ без проблем? Памятка для заемщиков от Роспотребнадзора

Без прочтения договора займа не соглашайтесь на получение каких-либо денежных средств. Также обратите внимание, что в документе не должно быть кем-либо кроме вас указано, что «заемщик согласен с условиями кредитования». Также стоит помнить, что электронная подпись имеет такой же юридический вес, как и рукописная. Поэтому, подписывая таким способом договор, вы будете точно также обязаны исполнить его условия. Советуем всегда осознанно подходить к оформлению займов, и обращаться только в надежные микрофинансовые организации. Повышайте свою финансовую грамотность, а также не идите на риск — небрежное отношения к своим финансам может привести к тяжелым последствиям в виде общения с коллекторами или судебным разбирательствам.