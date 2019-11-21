Дело завели на ростовского следователя, взявшего жену в заложники

Дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы». Сейчас сотрудник следственного управления задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
«Следственный комитет всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах. Во всех случаях позиция однозначная и принципиальная — совершившие преступления привлекаются к ответственности», — рассказали в управлении.
Напомним, в среду днем в центре Ростова подполковник Сергей Ткачев взял в заложники супругу. Из-за этого оцепили целый квартал.
Источник рассказал RostovGazeta, что на этот шаг мужчина пошел из-за проводимых обысков в рамках дела в отношении генерала УФСИН Муслима Даххаева.