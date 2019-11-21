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Дело завели на ростовского следователя, взявшего жену в заложники

21 ноября 2019, 14:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
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В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении следователя, который держал супругу в заложниках, сообщили в региональном УСКР.

Дело возбудили по статье «Незаконное лишение свободы». Сейчас сотрудник следственного управления задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Следственный комитет всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона в своих рядах. Во всех случаях позиция однозначная и принципиальная — совершившие преступления привлекаются к ответственности», — рассказали в управлении.

Напомним, в среду днем в центре Ростова подполковник Сергей Ткачев взял в заложники супругу. Из-за этого оцепили целый квартал.

Источник рассказал RostovGazeta, что на этот шаг мужчина пошел из-за проводимых обысков в рамках дела в отношении генерала УФСИН Муслима Даххаева.

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