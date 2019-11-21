Куда подать жалобу: УФАС Ростова «завалена» сообщениями о навязчивой рекламе

Posted 21 ноября 2019, 15:52
Published 21 ноября 2019, 15:52
Modified 1 октября, 15:04
Updated 1 октября, 15:04
Людей уже раздражают такие звонки в любое время, при этом, ФАС, как утверждают сами сотрудники ведомства, «завален подобными заявлениями». Куда пожаловаться и можно ли наказать тех, кто настойчиво навязывает вам свою рекламу, разбиралась RostovGazeta.
Утечка данных
Навязчивой рекламой занимается Федеральная антимонопольная служба. Если у вас есть запись разговора, где вам предлагают ту или иную услугу по телефону, о которой вы не просили, вам надо идти на сайт ФАСа и писать жалобу. Если, конечно же, вы хотите наказать компании за навязчивую рекламу.
Сотрудники RostovGazeta часто получают рекламные звонки от различных банков, фитнес-центров или даже юристов. Периодически в ФАС поступают заявления от наших корреспондентов, за последние полгода написаны десятки обращений в контролирующее деятельность рекламы ведомство. Однако до настоящего времени по нашим заявлениям была оштрафована лишь одна компания, сумму штрафа ФАС так и не объявил заявителю.
В основном гражданам звонят и предлагают какие-либо услуги, кредиты или «супер-акции». Неизвестные сотрудники банков звонят и называют вас по фамилии, имени, отчеству, и далее — по схеме. Когда вы пытаетесь узнать, откуда у банка оказался ваш мобильный номер и ваши личные данные, вам отвечают — предоставили знакомые, «вы оставляли ранее заявку», либо получали карту в сетевом магазине, и по счастливой случайности звонившие оказались партнерами.
Причем, когда вы попытаетесь уточнить, откуда точно ваши данные «утекли», вам ничего конкретного не ответят.
ФАС завален
В ФАС Ростовской области пояснили, что в последнее время Управление завалили жалобами насчет подобной рекламы и «огромного желания» разбираться с такими обращениями нет у сотрудников ведомства.
«У вас должны быть доказательства [о том, что вам звонили], вы должны дать согласие своему оператору связи, что вы не против дать детализацию своего номера. Либо вы сами можете предоставить эту детализацию. На сайте УФАС есть форма, как подать заявление-жалобу. Часто бывают такие заявления, от них продыху нет. Наказывают, конечно, если удается установись все обстоятельства, позволяющие доказать их виновность», — говорит сотрудник УФАС по Ростовской области.
Также в ведомстве отметили, что зачастую звонившие — предоставляющие услугу рекламного характера по телефону, являются гражданами других даже республик — Узбекистана или Казахстана. Это делается специально, чтобы штрафные санкции были минимальными.
«Редко бывает, чтобы прямо от банка звонки рекламные поступали. Управление засыпано такими жалобами, они не дают работать. А ведь помимо них еще столько серьезных заявлений. Честно скажу, огромного желания работать с такими заявлениями у нас нет», — говорит сотрудник УФАСа.
В ведомстве также назвали, где найти образец формы-заявления именно по спам-звонкам. Однако легко найти этот образец даже нам — журналистам — не с первой попытки удается. «Яндекс» — в помощь, как говорится.
Как подать заявление на спам-звонки
Каждый может написать жалобу в ФАС, даже если Управление завалено, они обязаны провести проверку, установить и наказать нарушителя закона «О рекламе».
Заходим на сайт ФАС, находим раздел «Написать письмо» https://fas.gov.ru/approaches/new выбираем Управление (ваш регион), заполняем контактные данные и не забываем ставить «галочку» «Даю согласие на обработку персональных данных». Как только вы заполните эти поля, появится возможность написать письмо. Оформляете жалобу и прикручиваете аудио, фото или видеофайл.
Спустя неделю с заявителем свяжется ФАС, либо по почте электронной, либо позвонят, если укажете номер в заявлении. А спустя месяц ведомство должно провести проверку и вынести административное решение, отказать в возбуждении административного дела или же продлить проверку. Вас в любом случае известят.
Пример заявления в ФАС
Чтобы ваше заявление УФАС по Ростовской области не отклонил ввиду «заваленности», RostovGazeta приводит пример «правильного» обращения.
В УФАС по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 2/2, оф. 403
от гр. Фамилия Имя Отчество
Место жительства: Ростовская область, г. Аксай, улица, дом
Контактный телефон: 8(909) *** ** **
Заявление
Я, ФИО, являюсь абонентом Билайн (Теле-2, МТС) с 2010 года, сообщаю, что на мой телефонный номер 8(909) *** ** ** (оператор Билайн) 7.11.2019 г. в 17 часов 55 минут поступил звонок с номера 8 (863) *** ** ** следующего содержания:
— Марина, здравствуйте. Меня зовут Дарья, я представляю фитнесс-клуб «***», наш комплекс находится на ***. Мы бы хотели пригласить вас к нам в клуб на гостевой визит. Скажите было бы для вас это актуально?
[Приводите текст разговора]
Звонок были совершен без моего на то согласия, что является нарушением законодательства о рекламе (ст. 18).
Представитель организации подтвердил отсутствие письменного разрешения на звонки и отказался удалять информацию обо мне из своих баз данных.
На основании вышеизложенного прошу провести проверку по данному факту и привлечь к ответственности виновных лиц.
Возражений против раскрытия моих персональных данных (номера телефона, ФИО, адреса места жительства) при рассмотрении дела не имею.
Я, ФИО, паспорт серия * *, номер **, выдан Межрайонным отделом УФМС России по Ростовской области в городе Аксае, дата выдачи, код подразделения, дата рождения, место рождения, пол, адрес регистрации. Даю согласие на полчение ФАС России и его территориальными органами информации о детализации счета, телефонных соединениях, SMS-сообщениях, иных переданных данных на/от абонетского номера +7 (909)*** в сети оператора сотовой связи «Билайн».
Прошу предоставить оператора сотовой связи Билайн по требованию антимонопольного органа номер телефона, с которого на мой номер телефона направлялось вышеуказанное сообщение рекламного характера. Возражений против раскрытия и передачи моих персональных данных, а также предоставления детализации оказанных услуг по абонентскому номеру 8(909) * * * за период с 1.1.2010 г. 00:00:00 по 18.10.2019 23:59:59 в требуемом объеме не имею. Отправитель сообщения — «8 (863) * * *»
Приложение: 1. Запись звонков 2. Скан обращения с подписью 3. Детализация по номеру за последний период.
«Персональный закон»
К сожалению, с ситуацией навязчивых звонков от различных организаций сталкиваются очень многие, говорит Заместитель председателя «РОКА» Екатерина Водяник.
«Подобными вещами занимаются не только мелкие компании в поисках клиентов, но и солидные учреждения, например, банки. Звонят по вопросу возврата чужого кредита, предлагают взять кредит, оформить карту или воспользоваться иными услугами банка. Номера телефонов абонентов сотовой связи неправомерно попадают в базы автодозвонов банков», — комментирует адвокат.
По словам Водяник, причины возникновения такой ситуации могут быть разнообразные, начиная от невнимательного оформления документов в банке (дача согласия на использование и распространение Ваших персональных данных), заканчивая указанием должниками банка чужого телефонного номера в качестве контактного. При этом, кредитные организации не обладают возможностью и полномочиями по проверке законного владельца номера телефона, сообщенного клиентом.
«Способы защиты от таких звонков существуют. Телефонный номер относится к персональным данным, подлежащим защите в соответствии с ФЗ „О персональных данных“. Поэтому каждый владелец номера имеет право на предотвращение неправомерного или случайного доступа к таким данным», — советует она.
Существует несколько способов оградить себя от незаконных назойливых звонков со стороны банка. К ним относится направление непосредственно в головной офис банка, из которого поступают звонки, требования об исключении Вашего телефонного номера из базы автодозвона; направление жалобы в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по факту неправомерного использования персональных данных; направление жалобы в Центральный банк РФ на неправомерные действия банка, из которого поступают звонки.
Самым действенным и эффективным способом защиты является обращение с жалобой напрямую в Центральный банк РФ, т. к. он осуществляет контроль и надзор за деятельностью кредитных организаций. Сделать это можно через интернет-приемную на официальном сайте ЦБ РФ.
«После направления жалобы ЦБ РФ в течение 30 дней запрашивает сведения из банка, в отношении которого поступила информация, по результатам чего дается официальный ответ заявителю. Как правило, в случае незаконного использования банком телефонного номера, в течение 10 дней с момента подачи жалобы, банк напрямую присылает сообщение об исключении номера из автодозвона. В результате звонки прекращаются, банк впредь не использует персональные данные без согласия», — рассказала Водяник.
Виновные в нарушении № 152-ФЗ «О персональных данных», несут предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность.
«Моральный вред, причиненный субъекту персональных данных вследствие нарушения его прав, нарушения правил обработки персональных данных, установленных Федеральным законом, а также требований к защите персональных данных, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом, подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Возмещение морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных субъектом персональных данных убытков», — говорится в ФЗ.
В статье 151 ГК РФ «Компенсация морального вреда» говорится о том, что если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
«При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред», — говорится в статье.
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