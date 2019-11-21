Куда подать жалобу: УФАС Ростова «завалена» сообщениями о навязчивой рекламе

«У вас должны быть доказательства [о том, что вам звонили], вы должны дать согласие своему оператору связи, что вы не против дать детализацию своего номера. Либо вы сами можете предоставить эту детализацию. На сайте УФАС есть форма, как подать заявление-жалобу. Часто бывают такие заявления, от них продыху нет. Наказывают, конечно, если удается установись все обстоятельства, позволяющие доказать их виновность», — говорит сотрудник УФАС по Ростовской области.