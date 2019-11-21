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На таможне в Новошахтинске задержали 20 тыс шариков для пейнтбола без декларации

21 ноября 2019, 12:37
Фото: Южное таможенное управление / yutu.customs.ru
контрабанда пейнтбол
Большую партию незадекларированных шариков для пейнтбола задержали на пропускном посту в Новошахтинске, сообщило Южное таможенное управление.

Автомобиль Mitsubishi прибыл на границу со стороны России, осмотр с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса показал наличие в салоне посторонних предметов.

В итоге в багажнике и салоне нашли 20 тысяч шариков для пейнтбола, расфасованных в десять картонных коробок.

Как пояснил водитель, шарики он купил для личных целей. В отношении гражданина РФ 1994 года рождения возбудили административное дело.

Ранее на таможне в Ростовской области задержали гражданку Украины, пытавшуюся незаконно переместить 4 килограмма ювелирных украшений.

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