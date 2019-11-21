На таможне в Новошахтинске задержали 20 тыс шариков для пейнтбола без декларации

Автомобиль Mitsubishi прибыл на границу со стороны России, осмотр с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса показал наличие в салоне посторонних предметов.
В итоге в багажнике и салоне нашли 20 тысяч шариков для пейнтбола, расфасованных в десять картонных коробок.
Как пояснил водитель, шарики он купил для личных целей. В отношении гражданина РФ 1994 года рождения возбудили административное дело.
Ранее на таможне в Ростовской области задержали гражданку Украины, пытавшуюся незаконно переместить 4 килограмма ювелирных украшений.