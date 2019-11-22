Все водоемы Ростовской области признали благополучными для разведения рыбы

Posted 22 ноября 2019, 08:42
Published 22 ноября 2019, 08:42
Modified 1 октября, 15:16
Updated 1 октября, 15:16
В регионе провели оценку эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния всех крупных и мелких предприятий аквакультуры региона, а также естественных водоемов.
Ветеринары с осени исследовали более 3,2 тысячи проб рыбы, проверили цикл работ по выращиванию, добыче, переработке, условиям хранения и транспортировки рыбы на рынки и в магазины. Проверка показала, что все хозяйства области выращивают качественную рыбу.
Пробы из естественных водоемов показали отсутствие возбудителей кишечной палочки, сальмонеллеза, стафилококка, токсичных веществ и опасных инвазий. Вся исследованная рыба из водохранилищ и рек соответствовала требованиям безопасности.
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