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Posted 22 ноября 2019, 08:42

Published 22 ноября 2019, 08:42

Modified 1 октября, 15:16

Updated 1 октября, 15:16

Все водоемы Ростовской области признали благополучными для разведения рыбы

22 ноября 2019, 08:42
В водоемах Ростовской области не нашли никаких заболеваний, негативно отражающихся на качестве выращенной в них рыбы, сообщила региональная станция по борьбе с болезнями животных.

В регионе провели оценку эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния всех крупных и мелких предприятий аквакультуры региона, а также естественных водоемов.

Ветеринары с осени исследовали более 3,2 тысячи проб рыбы, проверили цикл работ по выращиванию, добыче, переработке, условиям хранения и транспортировки рыбы на рынки и в магазины. Проверка показала, что все хозяйства области выращивают качественную рыбу.

Пробы из естественных водоемов показали отсутствие возбудителей кишечной палочки, сальмонеллеза, стафилококка, токсичных веществ и опасных инвазий. Вся исследованная рыба из водохранилищ и рек соответствовала требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что количество рыбы в Ростовской области может резко увеличиться.

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