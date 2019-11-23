ХК «Ростов» проиграл «Бурану» с разгромным счетом

Posted 23 ноября 2019, 09:48
Published 23 ноября 2019, 09:48
Modified 1 октября, 13:54
Updated 1 октября, 13:54
Матч состоялся в пятницу, 22 ноября, на «Айс-Арене» в Ростове-на-Дону. Посмотреть на игру пришло более 340 зрителей, однако «кондоры» не сумели оправдать надежды ростовских болельщиков. Первый гол воронежцы, оставшиеся в большинстве, сумели забить уже на девятой минуте матча. Ростовчанин Андрей Леонов тут же сравнял счет. Но к концу периода «кондоры» допустили еще одну шайбу в своих воротах.
В третьем периоде «Буран» увеличил отрыв от соперника еще на две шайбы, встреча завершилась счетом 1:4.
По словам наставника «Ростова» Григория Пантелеева, для команды настал какой-то непонятный период. «Какая-то эмоциональная яма: ни задора, ни огня нет у ребят. Не все, но многие просто считают, что они номер отбывают, когда на лёд выходят, хотя они за это получают деньги. Профессионалы, которые работают, могут себе позволить такие вольности — это никуда не годится, такое надо пресекать. Будем смотреть, разбираться», — пообещал главный тренер.
В четверг, 28 ноября, «Ростов» на домашнем льду встретится с ХК «Сокол» из Красноярска.
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