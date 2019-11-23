ХК «Ростов» проиграл «Бурану» с разгромным счетом

По словам наставника «Ростова» Григория Пантелеева, для команды настал какой-то непонятный период. «Какая-то эмоциональная яма: ни задора, ни огня нет у ребят. Не все, но многие просто считают, что они номер отбывают, когда на лёд выходят, хотя они за это получают деньги. Профессионалы, которые работают, могут себе позволить такие вольности — это никуда не годится, такое надо пресекать. Будем смотреть, разбираться», — пообещал главный тренер.