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Posted 23 ноября 2019, 19:59

Published 23 ноября 2019, 19:59

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

Игроки «Динамо» посмеялись над пенальти в ворота «Ростова — Карпин

23 ноября 2019, 19:59
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» прокомментировал назначенное пенальти в игре с «Динамо», сообщается на сайте команды.

Матч прошел в субботу в рамках чемпионата России. Ростовчане проиграли со счетом 2:1, оба гола им забили с пенальти.

Карпин рассказал, что в первом тайме его футболисты играли лучше, чем во втором. По его словам, к команде претензий у него нет.

У тренера поинтересовались мнением насчет второго пенальти. Он заявил, что не видит смысла комментировать судейство.

«Мы посмотрели в раздевалке момент назначения второго пенальти „Динамо“, на поле даже их игроки смеялись», — уточнил Карпин.

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