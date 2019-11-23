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Подпольный молочный кластер ликвидировали в Ростовской области

23 ноября 2019, 07:30
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области удалось ликвидировать настоящий подпольный кластер, который работал несколько лет, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты проанализировали результаты лабораторных исследований молочной продукции, которую поставляли в социальные учреждения. Их интересовали результаты за последние четыре года.

Так, в 2016 и 2017 годах работали компании «Масленица», «Гарант», «Маслопром». При этом адрес производства у них был один и тот же, но при проверка оказалось, что никакого предприятия здесь не было.

Во время исследований молочную продукцию признавали фальсифицированной. Она содержала не заявленные в составе жиры растительного происхождения.

В 2017 году в СМИ начала активно освещаться проблема фальсификации товаров, поставляемых в бюджетные учреждения. Тогда компания «Масленица» переехала в станицу Кущевскую, здесь же числился производитель «Мол-трейд». Проверки показали, что производства по указанным адресам не было, сейчас организация «Мол-трейд» ликвидирована.

В 2018 году «Масленица» стала компанией «Эдельвейс», но она перестала существовать после многочисленных штрафов за выпуск фальсификата. После этого в регионе появлялись еще несколько производителей, которые вели аналогичную деятельность.

Все материалы были переданы правоохранителям и в Роспотребнадзор.

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