Поезда из Ростова в Адлер пустят по другой ветке из-за ремонта путей

Так, поезд №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер будет отправляться по действующему расписанию, делать остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская и Белореченская и прибывать в Туапсе на 3 часа 52 минуты позже обычного. Обратно из Адлера поезд будут отправляться на 4 часа 21 минуту раньше обычного расписания, время в пути составит более 15 часов.