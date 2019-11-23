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Поезда из Ростова в Адлер пустят по другой ветке из-за ремонта путей

23 ноября 2019, 11:39
Фото: pixabay.com
Из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры на однопутном перегоне Чинары – Чилипси поезда из Ростова-на-Дону в Адлер пустят по другим веткам, сообщила пресс-служба СКЖД.

Из-за ремонта приостановят движение на участке Горячий Ключ - Туапсе, а поезда пустят по другим путям. При этом количество рейсов между Ростовом и Сочи практически сохранится, но изменится расписание.

Так, поезд №641/642 Ростов-на-Дону – Адлер будет отправляться по действующему расписанию, делать остановки на станциях Батайск, Тихорецкая, Кавказская и Белореченская и прибывать в Туапсе на 3 часа 52 минуты позже обычного. Обратно из Адлера поезд будут отправляться на 4 часа 21 минуту раньше обычного расписания, время в пути составит более 15 часов.

Ремонтные работы будут проводить с 14 января по 27 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что поезда из Ростова в Адлер отменят на три месяца.

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