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Posted 26 ноября 2019, 13:46

Published 26 ноября 2019, 13:46

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Безработный Тарасов удивил ростовчан философией об успехе

26 ноября 2019, 13:46
Супруг модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону Дмитрий Тарасов, который сидит без работы, начал философствовать об успехе, он написал пост в Instagram.

Тарасов написал, что вернулся из отпуска и теперь начнет усиленно работать над собой. По его словам, все успехи достигаются только тогда, когда сам этого хочешь. «Предприниматели попадают в Forbes, когда развивают продукт для себя, в который сами верят. Политики побеждают, когда слышат запросы, ищут решение проблемы», — написал Тарасов.

Он вспомнил слова президента Владимира Путина в адрес чиновников о том, что их цель в служении людям. Некоторые пользователи удивились таким серьезным темам.

«Кладезь мыслей и цитат прям. Смешно даже, откуда такие способности», — написали подписчики.

«Нам больше нравилось, когда он сам посты строчил, а не жена за него. Так ведь? Интервью если посмотреть, он вообще не в курсе того, о чем „он“ пишет свои посты», — прозвучало в комментариях.

Ранее Тарасов выступал за ФК «Локомотив», но сейчас у него нет контрактов с клубами.

#Общество#Новости
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