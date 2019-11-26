Безработный Тарасов удивил ростовчан философией об успехе

Posted 26 ноября 2019, 13:46
Published 26 ноября 2019, 13:46
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Тарасов написал, что вернулся из отпуска и теперь начнет усиленно работать над собой. По его словам, все успехи достигаются только тогда, когда сам этого хочешь. «Предприниматели попадают в Forbes, когда развивают продукт для себя, в который сами верят. Политики побеждают, когда слышат запросы, ищут решение проблемы», — написал Тарасов.
Он вспомнил слова президента Владимира Путина в адрес чиновников о том, что их цель в служении людям. Некоторые пользователи удивились таким серьезным темам.
«Кладезь мыслей и цитат прям. Смешно даже, откуда такие способности», — написали подписчики.
«Нам больше нравилось, когда он сам посты строчил, а не жена за него. Так ведь? Интервью если посмотреть, он вообще не в курсе того, о чем „он“ пишет свои посты», — прозвучало в комментариях.
Ранее Тарасов выступал за ФК «Локомотив», но сейчас у него нет контрактов с клубами.
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