Безработный Тарасов удивил ростовчан философией об успехе

Тарасов написал, что вернулся из отпуска и теперь начнет усиленно работать над собой. По его словам, все успехи достигаются только тогда, когда сам этого хочешь. «Предприниматели попадают в Forbes, когда развивают продукт для себя, в который сами верят. Политики побеждают, когда слышат запросы, ищут решение проблемы», — написал Тарасов.