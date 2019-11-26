Очередной день льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области

Такие акции проводятся в регионе в последний четверг каждого месяца. Операции по стерилизации не только предупреждают увеличение численности безнадзорных животных, но и имеют профилактическое действие в отношении заболеваний систем организма. Кроме того, во время акции хозяева кошек и собак могут получить консультацию специалистов.