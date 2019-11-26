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Posted 26 ноября 2019, 11:19

Published 26 ноября 2019, 11:19

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Очередной день льготной стерилизации животных пройдет в Ростовской области

26 ноября 2019, 11:19
В Ростовской области 28 ноября пройдет очередная акция по стерилизации кошек и собак с 30% скидкой, сообщило региональное правительство.

В ближайший четверг жители Ростова, Азова, Батайска, Шахт, Таганрога, Белой Калитвы и других населенных пунктов смогут стерилизовать своих питомцев по льготной стоимости.

Такие акции проводятся в регионе в последний четверг каждого месяца. Операции по стерилизации не только предупреждают увеличение численности безнадзорных животных, но и имеют профилактическое действие в отношении заболеваний систем организма. Кроме того, во время акции хозяева кошек и собак могут получить консультацию специалистов.

Ранее стало известно, чем чаще всего болеют домашние кошки и собаки в Ростове.

#Общество#Новости
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