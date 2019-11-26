Тарасов заявил, что любит ростовчанку Костенко ненакрашенной

«Ох уж эти рекламные посты с любовью к жене, написанные самой женой. Лучше бы ребенком занялись, в год с лишним она вообще не разговаривает, ни одного слова, сплошные агуканья и махания руками. Мрак…», — прозвучало в комментариях.