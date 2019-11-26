Тарасов заявил, что любит ростовчанку Костенко ненакрашенной

Posted 26 ноября 2019, 12:19
Published 26 ноября 2019, 12:19
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
Тарасов опубликовал фото своей супруги и дочери, которые находились на пляже. Он написал, что стал чаще их фотографировать.
«Мне нравится делать живые кадры из жизни, когда мы только проснулись, когда дочка испачкала маму кашкой. Нравится, когда жена ненакрашенная, живая и настоящая», — написал спортсмен.
Он добавил, что хочет запечатлеть каждый момент жизни, связанный с ней. После этого началась реклама одного из брендов, за что Тарасова раскритиковали подписчики.
«Ох уж эти рекламные посты с любовью к жене, написанные самой женой. Лучше бы ребенком занялись, в год с лишним она вообще не разговаривает, ни одного слова, сплошные агуканья и махания руками. Мрак…», — прозвучало в комментариях.
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