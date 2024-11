Альфа-Банк получил высокую награду от международного журнала

Авторитетный финансовый журнал The Banker назвал Альфа-Банк «Банком года в России». Признание в номинации «Bank of the Year in Russia 2019» Альфа-Банк получил за успешную реализацию стратегии, выдающийся рост и лидерство в технологиях.

Как пишут novostivolgograda.ru, международное жюри оценило успехи банка в области цифровых преобразований. Также были отмечены улучшения, которые претерпело приложение «Альфа-Мобайл». Эксперты подчеркнули значимость новых продуктов вроде мгновенного выпуска пластиковых карт, возможность получать «семейный отчет» с расходами четырех членов семьи, цифровые инструменты для ипотечных клиентов, виртуальные платежные средства для субъектов МСП. Английский журнал был особенно впечатлен возможностью подтвердить те или иные банковские операции с помощью отпечатка пальца. Как подчеркнули консультанты The Banker, подтверждением верно выбранной стратегии служит рост финансовых показателей Альфа-Банка. По итогам прошлого года, достаточность капитала увеличилась на более чем 13%, достигнув 7 млрд долларов. Активы увеличились на 5,5% до 47,2 млрд долларов. Рентабельность капитала и операционная эффективность сформировались на уровне 19,5% и 39,4% соответственно. «Полученная награда — свидетельство лидирующих позиций Альфа-Банка, — говорит главный управляющий директор финансового учреждения Владимир Верхошинский. — Мы являемся банком, наиболее соответствующим в России понятию phygital, то есть совмещаем физический и digital-опыт клиентов. Наша база увеличивается стремительно, за год у нас появился миллион новых клиентов». Владимир Верхошинский также подчеркнул, что мобильному приложению «Альфа-Мобайл» пользователи AppStore в мире дают максимальную оценку, а оформление банковской карты через этот сервис занимает у клиентов лишь пару секунд. Альфа-Банк был десять лет назад первым банком в России, который ввел в работу мобильный и интернет-банк. Сегодня он первым создает сеть завтрашнего дня phygital branch. Эти успехи по достоинству были отмечены журналом The Banker. Журнал The Banker является ежемесячным специализированным изданием, выходит с 1926 года в Лондоне, является частью группы Financial Times. Премия The Banker Awards ежегодно вручается лидерам мирового финансового рынка.