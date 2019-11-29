Альфа-Банк получил высокую награду от международного журнала

Как пишут novostivolgograda.ru, международное жюри оценило успехи банка в области цифровых преобразований. Также были отмечены улучшения, которые претерпело приложение «Альфа-Мобайл». Эксперты подчеркнули значимость новых продуктов вроде мгновенного выпуска пластиковых карт, возможность получать «семейный отчет» с расходами четырех членов семьи, цифровые инструменты для ипотечных клиентов, виртуальные платежные средства для субъектов МСП. Английский журнал был особенно впечатлен возможностью подтвердить те или иные банковские операции с помощью отпечатка пальца.