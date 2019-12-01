Стали известны подробности аварии с катером и машиной в Ростове

Posted 1 декабря 2019, 08:06
Published 1 декабря 2019, 08:06
Modified 1 октября, 14:53
Updated 1 октября, 14:53
ДТП случилось в вечернее время в субботу на проспекте 40-летия Победы. Водитель автомобиля в прицепе перевозил катер, который не удержался и вылетел.
«Катер оказался на проезжей части и врезался в один из двигающихся автомобилей. Транспорт раскидало по всей дороге», — написал автор публикации.
Он разместил фото, на котором показал последствия аварии. Видно, что катер и поврежденная машина перекрыли часть дороги.
Информации от ГИБДД по факту столкновения не поступало.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]