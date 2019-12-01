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Posted 1 декабря 2019, 08:06

Published 1 декабря 2019, 08:06

Modified 1 октября, 14:53

Updated 1 октября, 14:53

Стали известны подробности аварии с катером и машиной в Ростове

1 декабря 2019, 08:06
В Ростове-на-Дону стали известны подробности автоаварии, в которой катер слетел с прицепа и врезался в автомобиль, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

ДТП случилось в вечернее время в субботу на проспекте 40-летия Победы. Водитель автомобиля в прицепе перевозил катер, который не удержался и вылетел.

«Катер оказался на проезжей части и врезался в один из двигающихся автомобилей. Транспорт раскидало по всей дороге», — написал автор публикации.

Он разместил фото, на котором показал последствия аварии. Видно, что катер и поврежденная машина перекрыли часть дороги.

Информации от ГИБДД по факту столкновения не поступало.

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