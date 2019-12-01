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Posted 1 декабря 2019, 14:10

Published 1 декабря 2019, 14:10

Modified 1 октября, 15:18

Updated 1 октября, 15:18

Студент из Эквадора погиб во время драки возле общежития ЮФУ в Ростове

1 декабря 2019, 14:10
В Ростове-на-Дону в воскресенье днем произошла массовая драка возле общежития ЮФУ, один человек погиб, сообщает издание 1rnd.ru.

Потасовка произошла в ночное время в студгородке на улице Зорге. Во время прогулки поссорились несколько студентов и решили выяснить отношения силой.

«У одного из парней был нож, которым он и воспользовался. Тяжелые ранения получил 20-летний студент из Латинской Америки, он скончался в больнице», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в студгородке и ранее возникали конфликты. Информации от официальных ведомств не поступало.

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