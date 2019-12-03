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Posted 3 декабря 2019, 08:31

Published 3 декабря 2019, 08:31

Modified 21 февраля, 12:56

Updated 21 февраля, 12:56

Адвокат осужденного нарко-врача в Ростове представит «козыри» на апелляции

3 декабря 2019, 08:31
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Эксклюзив
На апелляционном заседании по делу осужденного на 4 года нарколога Николая Каклюгина за хранение наркотиков адвокат представит нераскрытые «козыри», которые помогут оправдать врача, рассказал RostovGazeta адвокат Каклюгина Павел Пешиков.

Николая Каклюгина осудили на четыре года по статье «Приобретение, хранение наркотиков в крупном размере». Оперативники нашли в его кармане 29 пакетиков со «спайсом». Дело рассматривали с осени прошлого года. Однако адвокаты и родители Каклюгина уверены в его невиновности, и намерены добиваться оправдательной меры в апелляционных инстанциях.

«Даже суд первой инстанции признал его вину только в „хранении“, что в два раза мягче, чем изначально ему вменялось. Суд переквалифицировал действия Каклюгина на минимальное наказание, судья осмелился дать ему всего лишь четыре года. Но мы с этим не согласны, единственно верное решение — полное оправдание», — говорит Пешиков.

Адвокат указывает, что Каклюгин был зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, писал научные статьи.

«Его всегда видели трезвым и грамотным человеком. Он никогда не принимал наркотики и не лечился в реабилитационных центрах. Это было доказано документально в ходе судебного процесса. Дело сфабриковано и наркотик подброшен, так как нет ни одного следа на свертках, хотя Николай в день задержания был без перчаток. Это существенный факт, руки у него были открыты. Изъяли сверток, который должен нести ДНК или отпечатки», — комментирует Пешиков.

По словам защитника Каклюгина, судья на эти факты ответил: «нет основания не доверять действующим сотрудникам полиции».

«Даже понятые и сотрудники полиции друг друга знают, и, конечно же, поддерживают действия полицейских. Мы надеемся оправдать Каклюгина в апелляционном инстанции. Хоть и он осужден, но решение не вступило в законную силу. В апелляционной инстанции мы будем говорить о тех нарушениях, которые были допущены. Дело возможно вернут на новое рассмотрение или его оправдают. Суд незаконно отклонил почти все наши ходатайства и есть „козыри“, которые мы раскроем в апелляционной инстанции», — отмечает Пешиков.

Также адвокат недоумевает, почему не была допрошена в суде экс-полковник Наталья Разумная, которую задержали за фальсификации.

«Ведь Разумная Наталья сообщила в государственные органы, что в отношении Каклюгина сфабриковано дело, но прокуратура посчитала, что она не является свидетелем, так как не находилась на месте задержания. Ее даже не допросили», — говорит Пешиков.

Защитники Каклюгина уверены, что у Николая есть огромные шансы на оправдательный вердикт.

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