Адвокат осужденного нарко-врача в Ростове представит «козыри» на апелляции

«Даже понятые и сотрудники полиции друг друга знают, и, конечно же, поддерживают действия полицейских. Мы надеемся оправдать Каклюгина в апелляционном инстанции. Хоть и он осужден, но решение не вступило в законную силу. В апелляционной инстанции мы будем говорить о тех нарушениях, которые были допущены. Дело возможно вернут на новое рассмотрение или его оправдают. Суд незаконно отклонил почти все наши ходатайства и есть „козыри“, которые мы раскроем в апелляционной инстанции», — отмечает Пешиков.