Адвокат осужденного нарко-врача в Ростове представит «козыри» на апелляции

Posted 3 декабря 2019, 08:31
Published 3 декабря 2019, 08:31
Modified 21 февраля, 12:56
Updated 21 февраля, 12:56
Николая Каклюгина осудили на четыре года по статье «Приобретение, хранение наркотиков в крупном размере». Оперативники нашли в его кармане 29 пакетиков со «спайсом». Дело рассматривали с осени прошлого года. Однако адвокаты и родители Каклюгина уверены в его невиновности, и намерены добиваться оправдательной меры в апелляционных инстанциях.
«Даже суд первой инстанции признал его вину только в „хранении“, что в два раза мягче, чем изначально ему вменялось. Суд переквалифицировал действия Каклюгина на минимальное наказание, судья осмелился дать ему всего лишь четыре года. Но мы с этим не согласны, единственно верное решение — полное оправдание», — говорит Пешиков.
Адвокат указывает, что Каклюгин был зарегистрирован, как индивидуальный предприниматель, писал научные статьи.
«Его всегда видели трезвым и грамотным человеком. Он никогда не принимал наркотики и не лечился в реабилитационных центрах. Это было доказано документально в ходе судебного процесса. Дело сфабриковано и наркотик подброшен, так как нет ни одного следа на свертках, хотя Николай в день задержания был без перчаток. Это существенный факт, руки у него были открыты. Изъяли сверток, который должен нести ДНК или отпечатки», — комментирует Пешиков.
По словам защитника Каклюгина, судья на эти факты ответил: «нет основания не доверять действующим сотрудникам полиции».
«Даже понятые и сотрудники полиции друг друга знают, и, конечно же, поддерживают действия полицейских. Мы надеемся оправдать Каклюгина в апелляционном инстанции. Хоть и он осужден, но решение не вступило в законную силу. В апелляционной инстанции мы будем говорить о тех нарушениях, которые были допущены. Дело возможно вернут на новое рассмотрение или его оправдают. Суд незаконно отклонил почти все наши ходатайства и есть „козыри“, которые мы раскроем в апелляционной инстанции», — отмечает Пешиков.
Также адвокат недоумевает, почему не была допрошена в суде экс-полковник Наталья Разумная, которую задержали за фальсификации.
«Ведь Разумная Наталья сообщила в государственные органы, что в отношении Каклюгина сфабриковано дело, но прокуратура посчитала, что она не является свидетелем, так как не находилась на месте задержания. Ее даже не допросили», — говорит Пешиков.
Защитники Каклюгина уверены, что у Николая есть огромные шансы на оправдательный вердикт.
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