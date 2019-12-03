Ростовчане планируют после Нового года сесть на диету

Posted 3 декабря 2019, 12:19
Published 3 декабря 2019, 12:19
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
В целом по России пик спроса на спортивные товары приходится на январь. В Ростове их средняя стоимость составляет 24 тысячи рублей, а стоимость занятия — одна тысяча рублей.
Город оказался на седьмом месте рейтинга доступности тренеров. Средняя стоимость услуги в стране составляет 1,6 тысячи рублей.
Дороже всего позаниматься с тренером в Москве — 2,1 тысячи рублей и Новосибирске — 1,9 тысячи рублей. Самый большой спрос отметили в Москве и Санкт-Петербурге.
По доступности тренажеров Ростов оказался на 21 месте.
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