rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря 2019, 12:19

Published 3 декабря 2019, 12:19

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Ростовчане планируют после Нового года сесть на диету

3 декабря 2019, 12:19
Жители Ростовской области планируют начать новую жизнь и привести себя в форму после Нового года, сообщает Avito.

В целом по России пик спроса на спортивные товары приходится на январь. В Ростове их средняя стоимость составляет 24 тысячи рублей, а стоимость занятия — одна тысяча рублей.

Город оказался на седьмом месте рейтинга доступности тренеров. Средняя стоимость услуги в стране составляет 1,6 тысячи рублей.

Дороже всего позаниматься с тренером в Москве — 2,1 тысячи рублей и Новосибирске — 1,9 тысячи рублей. Самый большой спрос отметили в Москве и Санкт-Петербурге.

По доступности тренажеров Ростов оказался на 21 месте.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика