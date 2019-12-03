Социологи рассказали о готовности жителей России помогать другим людям

Posted 3 декабря 2019, 17:04
Published 3 декабря 2019, 17:04
Modified 17 сентября 2022, 16:36
Updated 17 сентября 2022, 16:36
Исследование показало, что около 48 процентов жителей России считают, что ,при необходимости, окружающие с готовностью помогут другим людям, 23 процента назвали себя действующими или бывшими волонтерами, а к добровольцам себя отнесли около 87 процентов опрошенных, сообщило издание rbc.ru.
Опрос провели в октябре, а участие в нем приняли более 3 тысяч респондентов. Наиболее частым видом добровольческой деятельности оказалось участие в субботниках. Так, около двух третей опрошенных россиян рассказали о своем участии в уборке территорий или другой активности, направленной на защиту природы. Около половины участников опроса сообщили, что оказывали помощь в благоустройстве городской среды.
Еще одним распространенным в России видом благотворительности является помощь бездомным, сиротам и недееспособным людям. Таким видом деятельности занимается 37 процентов опрошенных россиян. Более 40 процентов респондентов оказывают помощь уличным животным.
Меньшее распространение в РФ получили такие виды волонтерства, как юридическая помощь, репетиторство и патриотическое воспитание.
Итоги опроса указывают на то, что молодые люди часто занимаются волонтерством в образовательной сфере, а люди средних лет - чаще помогают экологическим организациям.
2018 год прошел под эгидой волонтерства, а 5 декабря сделали Днем волонтера в России, что совпадает с тем же международным праздником, который в 1985 году утвердили в Генеральной ассамблее ООН.