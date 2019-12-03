Социологи рассказали о готовности жителей России помогать другим людям

Опрос провели в октябре, а участие в нем приняли более 3 тысяч респондентов. Наиболее частым видом добровольческой деятельности оказалось участие в субботниках. Так, около двух третей опрошенных россиян рассказали о своем участии в уборке территорий или другой активности, направленной на защиту природы. Около половины участников опроса сообщили, что оказывали помощь в благоустройстве городской среды.