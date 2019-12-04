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Posted 4 декабря 2019, 07:01

Published 4 декабря 2019, 07:01

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Бешеная собака напала на свою хозяйку в Ростовской области

4 декабря 2019, 07:01
На жительницу села Двуречье Кагальницкого района напала собственная собака, сообщило управление ветеринарии Ростовской области.

Собака жила на территории двора многоквартирного дома, с другими животными не контактировала, по этой причине хозяева ее не прививали.

Владельцы привязывали животное после того, как оно отвязалось, и в этот момент собака оцарапала свою хозяйку. Муж женщины убил агрессивное животное и сообщил о произошедшем ветеринарам. Проведенные исследования показали, что убитая собака болела бешенством.

Пострадавшая женщина проходит курс антирабических прививок, в селе прививают всех восприимчивых к заболеванию животных.

Это уже восьмой случай бешенства в Ростовской области с начала 2019 года, при этом пять из них выявили за последние две недели.

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