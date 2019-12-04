Бешеная собака напала на свою хозяйку в Ростовской области

Posted 4 декабря 2019, 07:01
Published 4 декабря 2019, 07:01
Modified 1 октября, 15:35
Updated 1 октября, 15:35
Собака жила на территории двора многоквартирного дома, с другими животными не контактировала, по этой причине хозяева ее не прививали.
Владельцы привязывали животное после того, как оно отвязалось, и в этот момент собака оцарапала свою хозяйку. Муж женщины убил агрессивное животное и сообщил о произошедшем ветеринарам. Проведенные исследования показали, что убитая собака болела бешенством.
Пострадавшая женщина проходит курс антирабических прививок, в селе прививают всех восприимчивых к заболеванию животных.
Это уже восьмой случай бешенства в Ростовской области с начала 2019 года, при этом пять из них выявили за последние две недели.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]