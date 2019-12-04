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Posted 4 декабря 2019, 12:27

Published 4 декабря 2019, 12:27

Modified 1 октября, 13:43

Updated 1 октября, 13:43

В Ростовской области посчитали детей-наркоманов

4 декабря 2019, 12:27
В Ростовской области проживают 45 детей, которые страдают наркотической зависимостью, сообщила главврач областного наркодиспансера Елена Малышко.

По ее словам, в регионе проживают 58 тысяч человек с зависимостями. Здесь идет речь об алкоголе и наркотиках.

Всего зарегистрировано 13,5 тысячи наркоманов, из которых 8,2 тысячи имеют зависимость. Остальные считаются потребителями.

Среди несовершеннолетних зарегистрировано 125 наркоманов, из них 45 человек — зависимы. Также стало известно, что в области актуальна проблема аптечных наркотиков. При этом штрафы за нарушения составляют до 50 тысяч рублей и отсутствует уголовное наказание.

Ранее депутаты Ростовской области предложили на федеральном уровне запретить продажу снюса.

#Общество#Новости
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