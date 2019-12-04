В Ростовской области посчитали детей-наркоманов

Среди несовершеннолетних зарегистрировано 125 наркоманов, из них 45 человек — зависимы. Также стало известно, что в области актуальна проблема аптечных наркотиков. При этом штрафы за нарушения составляют до 50 тысяч рублей и отсутствует уголовное наказание.