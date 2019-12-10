Имущество компании «Ирдон» ростовского бизнесмена Ванеева оценили в 360 млн руб

Posted 10 декабря 2019, 14:11
Published 10 декабря 2019, 14:11
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Согласно результатам инвентаризации, сумма основных средств компании составила 39,5 тысячи рублей, остальное имущество — материально-товарные ценности. Самым дорогим имуществом предприятия оказался участок земли в поселке Темерницкий, площадь которого составила 86,8 тысячи квадратных метров. Он был оценен в 118,8 миллиона рублей.
По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% долей компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).
Компания была признана банкротом в сентябре 2019 года по иску ВЭБ.
Ранее Госкорпорация развития «ВЭБ» потребовала включить требования в размере 532,8 миллиона рублей в реестр требований кредиторов ООО «Ирдон».
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