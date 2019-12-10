Имущество компании «Ирдон» ростовского бизнесмена Ванеева оценили в 360 млн руб

По данным СПАРК, ООО «Ирдон» зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. Основным видом деятельности компании являлось производство изделий из бетона для использования в строительстве. До 2017 года 26% долей компании принадлежало Вадиму Ванееву, в настоящее время активами фирмы владеют ООО «ВЭБ Капитал» (51%) и «ВЭБ.РФ» (49%).