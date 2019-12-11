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Posted 11 декабря 2019, 13:47

Published 11 декабря 2019, 13:47

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Пассажиры иномарок с блатными номерами устроили стрельбу возле мэрии Ростова

11 декабря 2019, 13:47
В центре Ростова-на-Дону в среду началась стрельба из двух автомобилей, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Очевидцы рассказали, что напротив здания администрации Ростова-на-Дону пассажиры двух иномарок с блатными номерами начали стрельбу. Происшествие случилось на улице Большой Садовой.

«Горожане запомнили машины Gelaendewagen с номером Е161ОК161 и внедорожник Toyota с номером K200KT161», — сказано в сообщении.

Причина стрельбы пока не известна.

«Очень впечатлительные горожане предположили, что хулиганы хотели показать, кто в городе главный», — пишет Telegram-канал.

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