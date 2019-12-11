Пассажиры иномарок с блатными номерами устроили стрельбу возле мэрии Ростова

Posted 11 декабря 2019, 13:47
Published 11 декабря 2019, 13:47
Modified 1 октября, 14:55
Updated 1 октября, 14:55
Очевидцы рассказали, что напротив здания администрации Ростова-на-Дону пассажиры двух иномарок с блатными номерами начали стрельбу. Происшествие случилось на улице Большой Садовой.
«Горожане запомнили машины Gelaendewagen с номером Е161ОК161 и внедорожник Toyota с номером K200KT161», — сказано в сообщении.
Причина стрельбы пока не известна.
«Очень впечатлительные горожане предположили, что хулиганы хотели показать, кто в городе главный», — пишет Telegram-канал.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]