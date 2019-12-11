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Posted 11 декабря 2019, 11:23

Published 11 декабря 2019, 11:23

Modified 1 октября, 15:32

Updated 1 октября, 15:32

Почти 350 астраханцев за ночь пожаловались на запах газа

11 декабря 2019, 11:23
В ночь с 10 на 11 декабря около 350 жителей Астрахани пожаловались на запах газа в атмосферном воздухе, сообщила региональная администрация.

Несвойственный атмосферному запах появился в ночь на среду в Астрахани и в Красноярском районе области, однако пробы показали, что превышений предельно допустимых концентраций нет.

В городе организовали оперативный штаб, заседание которого назначили на вечер среды. Ситуация находится на личном контроле губернатора области, в настоящее время службы выяснят источник запаха, чтобы не допустить повтора инцидента.

Ранее в Ростове местные жители из-за едкого запаха в воздухе устроили фотосессию в противогазах.

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