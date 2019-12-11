Под Саратовом мужчина с ножом напал на полицейских

Posted 11 декабря 2019, 15:25
Published 11 декабря 2019, 15:25
Modified 17 сентября 2022, 16:36
Updated 17 сентября 2022, 16:36
Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, сорокавосьмилетний мужчина, увидев на пороге дома правоохранителей, схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота. Первый из них, несмотря на средства защиты, был все-таки ранен, а второму удалось уцелеть.
Отмечается, что нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.