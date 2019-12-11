Под Саратовом мужчина с ножом напал на полицейских

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, сорокавосьмилетний мужчина, увидев на пороге дома правоохранителей, схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота. Первый из них, несмотря на средства защиты, был все-таки ранен, а второму удалось уцелеть.