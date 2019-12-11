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Posted 11 декабря 2019, 15:25

Published 11 декабря 2019, 15:25

Modified 17 сентября 2022, 16:36

Updated 17 сентября 2022, 16:36

Под Саратовом мужчина с ножом напал на полицейских

Под Саратовом мужчина с ножом напал на полицейских

11 декабря 2019, 15:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В одном из сел Балтайского района Саратовской области вооруженный ножом мужчина напал на двух полицейских.

Газета “Известия” пишет, что согласно имеющейся информации, сорокавосьмилетний мужчина, увидев на пороге дома правоохранителей, схватил нож и нанес одному из полицейских удар в область живота, второму в область груди и живота. Первый из них, несмотря на средства защиты, был все-таки ранен, а второму удалось уцелеть.

Отмечается, что нападавший задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

#Общество#Новости
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