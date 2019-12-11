Ростовчанку Лиман попросили делать больше фото в одежде

Posted 11 декабря 2019, 04:40
Published 11 декабря 2019, 04:40
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Чаще всего модель публикует откровенные фотографии в нижнем белье или без него. В этот раз девушка разместила снимок, на котором она находится на улице. На ней были надеты босоножки, джинсы и рубашка.
«Неужели в одежде совсем не нравится?», — спросила у подписчиков Лиман.
Некоторые пользователи заявили, что она их удивила таким образом. Другие обрадовались, что она в одежде.
«Ура, это произошло. Совсем другое дело, ляпота. А то складывается ощущение, что я в женской бане подглядываю», — написал один из подписчиков.
Многие пользователи написали, что им нравятся любые фото модели.
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