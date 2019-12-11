rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря 2019, 04:40

Published 11 декабря 2019, 04:40

Modified 1 октября, 14:39

Updated 1 октября, 14:39

Ростовчанку Лиман попросили делать больше фото в одежде

11 декабря 2019, 04:40
Подписчики модели Марии Лиман из Ростова-на-Дону попросили ее публиковать больше фото, на которых она в одежде, сообщается на странице девушки в Instagram.

Чаще всего модель публикует откровенные фотографии в нижнем белье или без него. В этот раз девушка разместила снимок, на котором она находится на улице. На ней были надеты босоножки, джинсы и рубашка.

«Неужели в одежде совсем не нравится?», — спросила у подписчиков Лиман.

Некоторые пользователи заявили, что она их удивила таким образом. Другие обрадовались, что она в одежде.

«Ура, это произошло. Совсем другое дело, ляпота. А то складывается ощущение, что я в женской бане подглядываю», — написал один из подписчиков.

Многие пользователи написали, что им нравятся любые фото модели.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика