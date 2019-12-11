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Posted 11 декабря 2019, 17:47

Published 11 декабря 2019, 17:47

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Стали известны подробности стрельбы возле мэрии Ростова

11 декабря 2019, 17:47
В Ростове-на-Дону очевидцы рассказали подробности стрельбы, которая произошла возле здания администрации города, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

В среду днем возле здания мэрии на улице Большой Садовой находились два автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen и Toyota Land Cruiser. Пассажиры начали стрелять в воздух, после чего машины скрылись.

По предварительной информации, медицинская помощь никому не понадобилась. Причина стрельбы на данный момент остается загадкой.

По факту произошедшего проверку начала полиция. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.

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