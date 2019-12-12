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Posted 12 декабря 2019, 07:21

Published 12 декабря 2019, 07:21

Modified 1 октября, 15:22

Updated 1 октября, 15:22

Ростовчанам рассказали, когда ждать декабрьские квитанции за электроэнергию

12 декабря 2019, 07:21
Из-за новогодних праздников в Ростовской области изменится время получения декабрьских квитанций за электроэнергию, сообщило региональное правительство.

Квитанции за декабрь жителям многоквартирных домов придут через неделю после ноябрьских, 13-20 декабря.

Изменится не только время получения квитанций, но и способ расчета оплаты за свет, сумма будет указана на основании среднего потребления электроэнергии за 2019 год. Отмечается, что абоненты смогут либо оплатить указанную сумму, либо внести показания счетчика, в случае переплаты деньги останутся на лицевом счету потребителя.

Жители частных домов получат квитанции в обычное время, но тоже с расчетом суммы по-среднему.

Ранее ростовчанам рассказали, какие районы города больше всего застроили за 10 лет.

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