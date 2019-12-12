Ростовчанам рассказали, когда ждать декабрьские квитанции за электроэнергию

Изменится не только время получения квитанций, но и способ расчета оплаты за свет, сумма будет указана на основании среднего потребления электроэнергии за 2019 год. Отмечается, что абоненты смогут либо оплатить указанную сумму, либо внести показания счетчика, в случае переплаты деньги останутся на лицевом счету потребителя.