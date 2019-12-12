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Posted 12 декабря 2019, 10:22

Published 12 декабря 2019, 10:22

Modified 17 сентября 2022, 16:36

Updated 17 сентября 2022, 16:36

недострой дольщики

Треть домов дольщиков Ростовской области находится в подвешенном состоянии

12 декабря 2019, 10:22
Фото: RostovGazeta. Медиахолдинг1Mi. недострой дольщики
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Эксклюзив
По трети домов обманутых дольщиков региона еще нет правовой оценки, сообщил прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

На заседании Законодательного собрания Ростовской области Баранов рассказал, что в 2019 восстановлены права трех тысяч дольщиков из 57 домов. По каждому объекту была дана правовая оценка застройщиков и должностных лиц.

«В суд уже направлено 59 уголовных дел, в то числе 13 в отношении сотрудников районных администраций и региональной службы строительного надзора. Вынесено 26 приговоров, в которых 23 приговорены к реальному лишению свободы. Однако проблема остаётся острой, сегодня 112 домов находятся в реестре, по трети из них нет реальных решений», — сообщил Баранов.

По словам прокурора, в регионе находятся 175 самостроев, больше половины из которых заселены. «Нужна их правовая оценка, в ряде случаев последующий снос или ввод в гражданский оборот. Только пять объектов сегодня снесены. Эту работу нужно активно не только продолжить, но и завершить», — заявил прокурор.

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