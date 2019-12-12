Треть домов дольщиков Ростовской области находится в подвешенном состоянии

По словам прокурора, в регионе находятся 175 самостроев, больше половины из которых заселены. «Нужна их правовая оценка, в ряде случаев последующий снос или ввод в гражданский оборот. Только пять объектов сегодня снесены. Эту работу нужно активно не только продолжить, но и завершить», — заявил прокурор.