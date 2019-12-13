Имущество мясоптицекомбината в Ростовской области продают с молотка

Posted 13 декабря 2019, 05:54
Published 13 декабря 2019, 05:54
Modified 1 октября, 14:41
Updated 1 октября, 14:41
На торги был выставлен один лот, начальная стоимость которого составила 70,2 миллиона рублей. В него вошли здания предприятия, в том числе птичники, убойный цех, склад, а также четыре земельных участка, общая площадь которых превышает 861,6 тысячи квадратных метров.
Ранее имущество обанкротившегося предприятия уже выставлялось на продажу, однако торги не состоялись из-за недостаточного количества участников.
Тогда начальная стоимость лота составляла 78 миллионов рублей.
По информации системы СПАРК, ООО «Мясоптицекомбинат Маяк» зарегистрировано в Ростовской области в 2010 году. Предприятие было признано банкротом в декабре 2018 года. С иском о банкротстве компании выступил «Донхлеббанк». Задолженность перед кредитором составила 31,8 миллиона рублей.
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