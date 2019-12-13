Имущество мясоптицекомбината в Ростовской области продают с молотка

На торги был выставлен один лот, начальная стоимость которого составила 70,2 миллиона рублей. В него вошли здания предприятия, в том числе птичники, убойный цех, склад, а также четыре земельных участка, общая площадь которых превышает 861,6 тысячи квадратных метров.