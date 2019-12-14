Депутат-единоросс вступилась за ученика шахтинской школы, которого обматерил учитель

«Да, нельзя ругать учеников нецензурной бранью, даже если они сильно провинятся. Но Даниил не сделал ничего плохого. Я очень хочу теперь сама встретиться с учениками 11 класса. Хочу поговорить с ними максимально откровенно обо всем. О том, как работают политические партии в Заксобрании», — написала в своем Facebook Стенякина.