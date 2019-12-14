Депутат-единоросс вступилась за ученика шахтинской школы, которого обматерил учитель

Напомним, что скандал разгорелся после открытого урока, на котором выступала Екатерина Стенякина в одной из школ города Шахты. Один из старшеклассников сообщил в беседе с депутатом, что находится с ней по разные стороны баррикад, поскольку является приверженцем партии КПРФ.
После этого классный руководитель обматерил подростка и стал требовать, чтобы он забрал свои документы из школы. История попала в СМИ, учителя отстранили от классного руководства, а в отношении школьника началась травля.
Однако народная избранница отметила, что после открытого урока у нее остались только приятные впечатления
«Да, нельзя ругать учеников нецензурной бранью, даже если они сильно провинятся. Но Даниил не сделал ничего плохого. Я очень хочу теперь сама встретиться с учениками 11 класса. Хочу поговорить с ними максимально откровенно обо всем. О том, как работают политические партии в Заксобрании», — написала в своем Facebook Стенякина.