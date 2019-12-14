Около 60 незаконных магазинов снесут в Ростове у Днепровского рынка

В данный момент на этой территории проходят работы по благоустройству, всего предстоит демонтировать 60 палаток. Первоначально эвакуаторы вывезли 11 ларьков, после чего демонтировали еще 19.
Еще около 30 ларьков примыкают к рынку. Они должны исчезнуть на следующей неделе.
Глава управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов заявил, что в мае уже сносили ларьки, но они появились здесь снова. По его словам, многие здесь покупают продукты.
Отмечается, что узаконить это место под торговлю не получится, так как здесь проходят провода ЛЭП. Теперь будет рассмотрена альтернативная площадка, которая находится в 50 метрах от этой территории.