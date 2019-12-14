Супруг ростовчанки Костенко выступил в Госдуме на тему здоровья

Posted 14 декабря 2019, 15:08
Published 14 декабря 2019, 15:08
Modified 1 октября, 14:35
Updated 1 октября, 14:35
Тарасов затронул тему здорового образа жизни. Он рассказал, что занимается спортом с детства и ему было, чем поделиться с аудиторией.
«Я всегда знал цену здоровому телу, которое благодаря спорту менялось. Мой папа обучал меня навыкам каратэ, рукопашного боя, я очень рано понял свою любовь к футболу», — написал Тарасов.
Он добавил, что в его случае здоровый образ жизни зародился в семье. Пользователи в комментариях согласились с этой позицией.
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