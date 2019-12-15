В Ростове водитель-лихач четыре метра протащил на капоте девушку-пешехода

ДТП произошло около 20.20 (мск) на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Водитель Škoda двигался в сторону Комсомольской площади. На пешеходном переходе он не увидел девушку и сбил ее. Машина протащила пешехода четыре метра, после чего пострадавшая упала на асфальт. По словам очевидцев, девушка переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая рассказала, что она из Краснодара, но живет в Ростове.