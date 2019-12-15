В Ростове водитель-лихач четыре метра протащил на капоте девушку-пешехода

Posted 15 декабря 2019, 09:13
Published 15 декабря 2019, 09:13
Modified 1 октября, 14:05
Updated 1 октября, 14:05
ДТП произошло около 20.20 (мск) на пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева. Водитель Škoda двигался в сторону Комсомольской площади. На пешеходном переходе он не увидел девушку и сбил ее. Машина протащила пешехода четыре метра, после чего пострадавшая упала на асфальт. По словам очевидцев, девушка переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая рассказала, что она из Краснодара, но живет в Ростове.
Сам водитель утверждает, что не увидел девушку в темное время суток из-за того, что на ней была черная шуба. При этом другой водитель остановился, чтобы пропустить пешехода, когда Škoda решила проскочить, спровоцировав ДТП.
Девушка получила черепно-мозговую травму и ушибы.
Ранее сообщалось, что количество смертельных ДТП в Ростовской области сократилось почти на четверть.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]